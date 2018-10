Rotterdam: alleen vuurwerk in speciale zones

Dat schrijft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. Rotterdam wil door hele stad 35 zones aanwijzen waar vuurwerk is toegestaan. Die zones worden bepaald in overleg met gemeenteraad en vertegenwoordigers van de verschillende stadsdelen.

„Onze traditie om consumentenvuurwerk af te steken kost de politie en de gemeente miljoenen per jaar. Al jaren voeren we in Nederland de discussie om deze overlast te beperken. Helaas zonder resultaat. Met het invoeren van vuurwerkzones in onze stad hopen we de overlast en de inzet van onze hulpdiensten aanzienlijk terug te brengen. Tegelijkertijd kunnen Rotterdammers die dat willen nog vuurwerk afsteken”, schrijft Aboutaleb.