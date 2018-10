Jeroen verliest beide ouders én echtgenote voor 30e: ’Nachtmerrie’

Het 33-jarige weeskind trekt nu ten strijde tegen de kwaadaardige ziekte die in zijn directe omgeving zo heeft toegeslagen. Met een groots opgezet gala - met muzikale optredens, een loterij en een veiling - hoopt hij vanavond net zoals in voorgaande jaren weer duizenden euro’s in te zamelen voor KWF.

Muller was nog een jonge scholier toen hij zijn eerste traumatische ervaring te verwerken kreeg: zijn vader (49) had slokdarmkanker. „Wat daarmee bedoeld werd, begreep ik nauwelijks. Natuurlijk was me verteld dat hij heel ernstig ziek was, maar als jochie drong niet tot me door dat ik mijn allerbeste vriend zou kunnen verliezen. Bovendien was er toen nog niet zo veel bekend over de ziekte. Ik kon me niet voorstellen dat ik mijn vader misschien nooit mee zou zien. Maar het is toch werkelijkheid geworden.”

Ook moeder

De tranen van zijn verdriet waren nauwelijks gedroogd, of Jeroen en zijn oudere zus werden opnieuw geconfronteerd met de dood; ook hun moeder had kanker en moest haar twee kinderen na een kort ziekbed definitief en voorgoed alleen achterlaten.

„Evenwichtsproblemen, hoofdpijn en een lastig gedrag. Dat waren de eerste symptomen van een hersentumor. Operaties en bestralingen hielpen niet. Ze ging snel achteruit en elk sprankje verdween, nadat eerst haar halve gezicht verlamd was geraakt. Kort daarop lag ze volledig gehandicapt op haar dood te wachten. Mensonterend om je moeder zo te zien aftakelen door die rotziekte. Ze was pas 46 jaar jong. Als ik nu mijn leven van toen een rapportcijfer zou moeten geven, is dat een zware onvoldoende. Een drie hooguit”, zegt het weeskind terugkijkend.

Stichting

Voordat hij dertig jaar oud zou worden, verloor Jeroen ook zijn echtgenote nog. „Het leven dat ik tot een paar jaar geleden heb moeten leiden, wens je niemand toe.”

De trauma’s hebben de nu 33-jarige Jeroen Muller ertoe aangezet om samen met zijn vriendin Marjoleine Bessels de stichting Events2Cancer op te richten. De stichting organiseert evenementen, waarvan de opbrengst naar KWF gaat. „We herdenken de slachtoffers en vieren het leven”, aldus de Arnhemmer, die vanavond zo’n honderd gasten verwacht op het jaarlijkse gala in het Arnhemse Groot Warnsborn.