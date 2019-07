Zeldzame roze sprinkhaan gesignaleerd bij Paleis Soestdijk

De fotograaf uit Baarn was dinsdagmiddag een serie plaatjes aan het schieten van een libelle, tot haar oog viel op een opvallend roze beestje in het gras. „Ik heb hem meteen uitgebreid op de foto gezet”, vertelt Scholten.

Volgens haar gaat het om een bijzonder exemplaar. „Een afwijking in de genen, ook wel erythrisme genoemd. Daardoor worden ze zo roze”, vertelt Scholten, die eerder samen met Herman van Veen een rubriek in tijdschrift Landleven had en samen met de artiest twee boeken uitgaf.

Roofdieren

De roze sprinkhaan zal door de genetische afwijking waarschijnlijk niet lang overleven. De beestjes, waarvan onbekend is hoeveel er precies van zijn in Nederland, zijn door hun opvallende kleur sneller een prooi voor roofdieren. Des te blijer is Scholten dat ze het beestje toch maar heeft vereeuwigd. „Zoiets blijft gewoon bijzonder!”