Opvallende beelden van Chinese president Xi die Trudeau confronteert

Beide leiders spraken elkaar in de algemene ruimte van de G20, met aan hun zijde een tolk. Het gesprek werd vastgelegd door een Canadese zender. „Zo is het gesprek niet gegaan”, verweet Xi zijn collega. Dergelijke beelden van Xi zijn bijzonder, omdat zijn imago zeer nauwkeurig wordt bewaakt door onder meer de Chinese staatsmedia.

Het ongenoegen van Xi refereert vermoedelijk aan berichten in Canadese media dat Trudeau zijn ’serieuze zorgen’ heeft uitgesproken over Chinese bemoeienis met verkiezingen in Canada. Mede door de coronapandemie was het drie jaar geleden dat beide wereldleiders elkaar zagen.

Trudeau reageerde door Xi te onderbreken en te stellen dat Canada ’een land is waar een vrije en open dialoog wordt gevoerd’. „Wij willen constructief samenwerken met landen, maar er zullen zaken zijn waar we het niet over eens zijn.” Xi leek vervolgens geïrriteerd en zei nog dat Trudeau ’daar dan ook de voorwaarden voor moest creëren’. Daarna lachtte Xi en schudden beide wereldleiders elkaar de hand alvorens ze wegliepen.

Al langer spanningen

In Chinese media werd niets gemeld over het eerdere informele gesprek tussen Xi en Trudeau, dat ongeveer tien minuten duurde.

De relatie tussen Canada en China is al langer gespannen. In 2018 werd Huawei-topvrouw Meng Wanzhou opgepakt, waarna twee Canadezen werden beschuldigd van spionage. Ze zijn inmiddels vrijgelaten.

Maandag werd bekend dat er een rechtszaak komt tegen een werknemer van het bedrijf Hydro-Quebec, die informatie over batterijen en accu’s zou hebben gestolen voor de China.