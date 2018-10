‘Extreemlinks gevaarlijker dan extreemrechts’

Met deze week: is extreemrechts in Nederland echt zo bedreigend als de AIVD zegt; een oud-Shell-topman die struikelde over een hoofddoek in Den Haag en het Openbaar Ministerie dat met een dure pr-campagne het proces tegen de A7-blokkeerders aan het publiek probeert te slijten.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik