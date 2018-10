Kremlin lijkt laatste krediet te verspelen

Gevraagd naar wat Poetin vond van het schandaal rond de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia, die een poging tot moord met het gif novitsjok ternauwernood overleefden, pareerde de Kremlinleider deze week: „In sommige media wordt de heer Skripal weggezet als een soort van mensenrechtenactivist. Maar hij is gewoon een landverrader. Een vuilak.” Dat de aanval de beste verdediging is weet de ex-KGB ’er Vladimir Poetin als geen ander.

Maar hoe lang behoudt het Kremlin ook voor de eigen bevolking nog zijn geloofwaardigheid? Nadat Poetin over de twee verdachten in de Skripal-zaak had verklaard dat het twee doodgewone Russische burgers waren, bleken ze wel degelijk te werken voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Wat is dat precies voor organisatie?

James Bond-gehalte

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werden de drie Russische geheime diensten grondig onder handen genomen. De KGB werd de FSB, waarvan Poetin enige tijd aan het hoofd stond. De FSB heeft weliswaar een buitenlandse afdeling (de SVR), maar de meeste operaties in het buitenland zijn de afgelopen twintig jaar uitgevoerd door de agenten van de in 1918 opgerichte GROe.

De GROe is de spionagedienst met verreweg het hoogste James Bond-gehalte. Nadat ze een actieve rol speelden in de jaren 90 bij de twee oorlogen in Tsjetsjenië, waren agenten van de GROe ook actief op de Krim, op de Balkan, in Oost-Oekraïne en bij de strijd in Syrië. De afgelopen jaren heeft het Kremlin miljarden dollars extra uitgetrokken voor de dienst die soms fungeert als een ondergronds Russisch leger in het buitenland. GROe-agenten worden doorgaans goed betaald, genieten grote protectie en vermommen zich in verschillende gedaantes.

Ze vormen de vaste basis van zowel de maskirovka (verborgen militaire operaties) als de ’hybride oorlogvoering’ die Rusland de afgelopen vier jaar hanteert als instrument voor zijn buitenlandse politiek. Naast spionage, geheime militaire acties, het vanuit trollenfabrieken verspreiden van nepnieuws in de klassieke en sociale media, is cyberoorlogsvoering met een leger aan hackers een belangrijk onderdeel geworden van de strategie van de GROe. Daarmee wil het Kremlin volgens analisten processen in het buitenland zowel beïnvloeden als landen destabiliseren.