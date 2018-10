VS klagen Russische OPCW-hackers aan

Het Amerikaanse ministerie maakte de aanklachten donderdag bekend, enkele uren nadat de Nederlandse regering uit de doeken had gedaan hoe een Russische operatie in Nederland was verijdeld.

Doelwit van de Russische operatie waren onder meer de internationale antidopingautoriteit WADA en de Amerikaanse en Canadese antidopinginstanties. Volgens het ministerie was de operatie een vergelding voor de schorsing van Rusland op de Olympische Winterspelen wegens dopinggebruik. De hackers wilden informatie stelen over onder anderen atleten met de bedoeling de goede naam van het slachtoffer aan te tasten.

De directeur van de FBI, Christopher Wray, zei dat de hackers „criminele acties ondernamen voor de Russische overheid met als oogmerk vergelding en beschadiging van onschuldige mensen en van de economie van de VS en internationale organisaties.” De FBI heeft met andere landen samengewerkt om deze „criminele campagne” te stoppen, aldus Wray. De hackers zouden van eind 2014 tot op zijn minst mei van dit jaar in touw zijn geweest.

Drie van de zeven Russen in de aanklacht zijn in de zomer ook al aangeklaagd, toen voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Alle verdachten zijn volgens Washington in Rusland en lid van de militaire inlichtingendienst GROe die onder het Russische opperbevel valt.

