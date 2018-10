Uitslag Stelling: ’Minister zoekt zondebok’

Gisteren werd bekend dat de Stint die bleef steken op de spoorwegovergang bij Oss, in anderhalf jaar tijd vier keer was gerepareerd. Dat is voor de meeste respondenten geen teken dat het voertuig gevaarlijk zou kunnen zijn. Sommigen beschouwen dit echter als voorbode van meer ellende met het voertuig.

Anderen nemen het op voor de bouwer van het voertuig. „De reparatie betrof een accu-vervanging en geen kabelbreuk, zoals veel is verondersteld. Ik heb medelijden met de nabestaanden van de slachtoffers in Oss, maar ook met de ondernemer die door deze hetze geen kans krijgt.”

Respondenten vinden dat er eerst onderzoek moet worden gedaan alvorens een verbod uit te vaardigen of niet. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het rampvoertuig nog niet onderzocht. Iemand reageert: „Onbegrijpelijk dat deze Stint niet al helemaal binnenstebuiten is gekeerd. Dat lijkt me echt topprioriteit hebben.”

Het antwoord op de vraag of er meer rampen hadden kunnen gebeuren met de elektrische bakfiets, laat een verdeeld beeld zien. Een derde van de respondenten denkt van wel, een derde van niet en weer een derde weet het niet.

De advocaat van het kinderdagverblijf dat de minister via een rechtszaak wil doen bewegen het verbod in te trekken, denkt dat ze een zondebok zoekt voor het ongeluk in de vorm van de fabrikant van de Stints. De meeste stemmers denken dit ook. „Een typische bestuurlijke krampreactie”, zo oordeelt een van hen. „De minister dekt zichzelf in. Kennelijk gaat dat onderzoek nog een tijdje duren en kiest ze zo de irrationele, makkelijke weg.” Iemand anders heeft wel begrip voor deze move van de minister. „Er zijn tenslotte kinderen omgekomen.”

Of het kinderdagverblijf een zaak heeft, betwijfelt iets meer dan de helft van de respondenten. De extra kosten aan vervoer die het moet maken door het ontbreken van de Stint vallen volgens hen onder ‘gewoon ondernemersrisico’. „Ik snap de onvrede van de kinderdagverblijven, maar het is echt hun risico. Vergelijk het met winkeliers bij wie de straat wekenlang openligt,” licht iemand toe.

Slechts een klein deel van de stemmers (12%) gelooft dat de kinderopvangorganisatie de schade kan verhalen op de fabrikant. Ruim een kwart is van mening dat wel schadevergoeding kan worden geëist bij het ministerie. Sommige respondenten vinden het stuitend dat het na zo’n afschuwelijk ongeval meteen weer over geld moet gaan. „Hoe wil je dit leed nou weer in geld uitdrukken?”

Eigenaar Renzen van Stint wil met de minister om de tafel om te overleggen. Een meerderheid gelooft dat Stint beter zelf naar de rechter kan stappen om intrekking van het verbod te eisen. „Het onderzoek loopt nog en de Stint is goedgekeurd voor de weg. Gek dat ze dit dan gewoon weer kunnen intrekken.”

De respondenten hebben zelf wel redelijk vertrouwen in het vervoermiddel. Een meerderheid zou zijn kleinkinderen met de bakfiets laten halen en brengen.