Burgemeester Coín vraagt om rust na aantreffen dode Nederlanders

Hij bevestigde dat het om drie Nederlanders gaat - en dat zij al enkele jaren in een boerderij op zeven of acht kilometer buiten het dorp woonden - in een buurt die El Partido Moreta heet.

Maar Fernandéz zegt ook dat de verdere identiteit van de familieleden onbekend is.

Bekijk ook: Lichamen drie Nederlanders gevonden in Spanje

„De autoriteiten hebben contact opgenomen met de Nederlandse ambassade. Er wordt geprobeerd na te trekken of de documentatie die in het huis is gevonden, van hen is. En er wordt in Nederland geprobeerd om te kijken of er iemand is die kan beslissen wat er met de lichamen moet gebeuren.”

Emotionele buren

De burgemeester van Coín zegt dat de buren ’erg geëmotioneerd’ zijn. Hij kon niet bevestigen of de buren veel contact met elkaar onderhielden.

„Dit is een plattelandsgebied waar door het klimaat allerlei verschillende vee- en landbouwbedrijven te vinden zijn, tussen woonwijken in. In Coín wordt vanwege het klimaat veel groente verbouwd. Dat trekt families van verschillende nationaliteiten aan, die hier huizen huren of kopen op het platteland en die vaak een anoniem en afgezonderd leven leiden. Ze mengen niet met de oorspronkelijke bevolking.”

’Collectieve zelfmoord’

Volgens een van de eerste theorieën die Spaanse media noemden, zou het om een ’collectieve zelfmoord’ kunnen gaan. Maar de burgemeester wilde dit niet bevestigen noch ontkennen. „Als de autopsie eenmaal gedaan is, dan weten we pas of er tekenen van geweld waren”, zegt hij.

„Tot die tijd ga ik niet over de doodsoorzaak speculeren. Ik wil niet het risico lopen iets verkeerds te zeggen. We hopen dat er geen gewelddadige doodsoorzaak is geweest.”

Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen Europapress dat de autopsie nog ’lange tijd’ in beslag kan nemen.

Volgens Europapress bevestigen politiebronnen dat het de zoon van de eigenaar van het huis is die de mensen vond, nadat buren hadden geklaagd over een sterke stank.

De man trof de lichamen aan van de Nederlandse man van 62 jaar. Naar het zich liet aanzien, heeft hij zichzelf opgehangen. Zijn vrouw van 59 jaar zou aan een terminale ziekte lijden. In een andere kamer werd de 89-jarige schoonmoeder van de man aangetroffen.