Premier Rutte: dit valt niet te ontkennen

Rutte denkt ’dat ze in Moskou geen prettige dag hebben’ door de manier waarop de hackpoging van vier Russische spionnen aan het licht werd gebracht. „Ze vinden het vast niet leuk dat het gestuntel van hun mensen op tv te zien is.”

De tijd is volgens Rutte voorbij dat Rusland zich kan voordoen als ’braafste jongetje van de klas’. „Dat we dit op deze manier naar buiten hebben gebracht is al een krachtige maatregel op zichzelf, we maken het voor iedereen zichtbaar.” Daar is ook voor gekozen zodat iedereen zich kan wapenen tegen cyberaanvallen, stelt de minister-president.

Komende periode wordt er met bondgenoten gesproken over verdere maatregelen tegen de Russen.