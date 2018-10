Doorgefokte katten doorn in het oog

Voor de dieren. Niet zozeer voor de mensen. Daar is nog veel werk te verrichten. Heel veel werk.

Dierendag vormde de aanleiding voor een spervuur aan maatregelen om het dierenwelzijn in ons land te verbeteren. Nimmer werd de politieke voortvarendheid zo tastbaar als vandaag, toen minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie op het dierenwelzijn in Nederland naar de Tweede Kamer stuurde.

De daadkracht van Carola kwam tot ons in hapklare brokjes dierennieuws. Een greep: doorgefokte katten met korte pootjes en platte gezichten zijn een doorn in het oog en de regering zal hier tegen optreden. Ook moeten alle pups binnen twee jaar een paspoort krijgen om misstanden in de hondenhandel tegen te gaan. Het kabinet wil veetransporten naar andere Europese landen beperken om dierenleed zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid doet zijn deel: de straffen voor dierenbeulen gaan omhoog. Mensen die een dier mishandelen kunnen een verbod van tien jaar krijgen op het houden van dieren. Daarnaast mogen dieren met gecoupeerde staarten, oren of andere ’verminkingen’ niet meer meedoen aan schoonheidswedstrijden.

Nu voel ik me toch genoodzaakt even een harde knip te maken in dit stukje.

Besnijdenis

Het aanpakken van de prediker (en zijn medestander in het tv-programma De nieuwe maan) van de Haagse As Soennah-moskee die „vrouwenbesnijdenis niet verplicht, maar wel aanbeveelt”, lijkt mij een prioriteit als het gaat om vrouwenwelzijn. Genitale verminking is strafbaar in Nederland, maar is het aanzetten daartoe dat ook? Of kunnen we de visie van het kabinet hierop pas verwachten op 8 maart 2019, op Internationale Vrouwendag?

En zou het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet minder moeten profileren met de antirooklobby Stoptober en zich meer moeten bekommeren om kankerpatiënten die dure levensreddende middelen niet krijgen vergoed? Valt daar nu echt geen beleidsmouw aan te passen? Is er nu echt geen medicijn te vinden tegen de macht van de farmaceutische industrie? Is voorkomen beter dan genezen? Nou, hier is genezen een kwestie van leven of dood. Een tip voor de lancering van een pakket maatregelen: op 4 februari 2019 is het Wereld Kanker Dag.

Maar dit terzijde.

Vegetarisch

Vandaag, op Dierendag, las ik dat onze vaderlandse huisdieren ook goed boeren in de economische lente. Gemiddeld geven wij aan honden- en kattenvoer 670 miljoen euro per jaar uit. Vooral exclusief en peperduur voer zit in de lift. Niet alleen biologische brokken met Chinese (!) kruiden maar zelfs, hou je vast, glutenvrij en vegetarisch.

Vegetarisch!

„Tjonge”, hoor ik Franciscus van Assisi vanaf zijn wolkje mompelen.

„De mensen in dat land zijn wel een beetje doorgefokt…”