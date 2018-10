OPCW bedankt Nederland

DEN HAAG - De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft Nederland bedankt voor het stoppen van Russische hackers die in het computersysteem wilden inbreken. De organisatie is donderdag op de hoogte gebracht dat een cyberaanval gericht op de OPCW door de Nederlandse militaire inlichtingendienst is gedwarsboomd.