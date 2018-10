’Wanhopig echtpaar sluit zich op in stadskantoor Hengelo’

„We vechten al anderhalfjaar voor een pgb”, zei Hilda keur tegen Tubantia. „We gaan niet eerder weg dan dat er een fatsoenlijk gesprek is geweest.”

Keur is een mantelzorgende moeder, die elk uur van de dag haar zoon fulltime verzorgt. In het verleden had zij recht op 60 euro bruto per uur, een bedrag dat professionals krijgen, aldus de vrouw tegen de Twentse krant. Dat bedrag is inmiddels terug gebracht naar 20 euro bruto per uur, volgens de huidige regelgeving voor mantelzorgers.

Geen reactie gemeente

„Er wordt niet geluisterd naar wat dit voor ons betekent”, zegt Hilda Keur. „Door alle zorg op ons te nemen, hoeft onze zoon niet naar een dure instelling.”

De gemeente Hengelo wilde donderdag nog geen inhoudelijk commentaar geven, ze beschouwt de discussie als een privé-kwestie. Een dergelijke actie hebben zij nog niet eerder meegemaakt.