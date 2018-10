Robert ten Brink: ’Ik heb jaren mogen aanmodderen’

Screentest (zondagavond, 20.00 uur) is wederom een show waarin wordt gezocht naar een nieuwe ster aan het firmament, die in dit geval een jaarcontract krijgt bij RTL. Ten Brink: „Je hebt zoveel programma’s, maar je hoort of ziet het wel als iemand niet kan zingen, dansen of acteren. Presenteren is zoiets bijzonders, dat kun je eigenlijk niet meten. Het is ook zo gebonden aan de gunfactor. Waarom valt de een meteen in de smaak en moet de ander er jaren voor knokken, of gaat het nooit lukken?”

Bij veel kandidaten ziet hij beginnersfouten, die ook hij maakte. „Een gesprekje hebben met iemand en niet luisteren, maar alleen met de volgende vraag bezig zijn. Of alle antwoorden die iemand geeft, herhalen. ’Waar kom je vandaan?’ ’Rotterdam.’ ’Ha, Rotterdam.’”

De presentatorenvijver is nog lang niet vol wat de veteraan betreft: „Natuurlijk is er behoefte aan talent. Ik denk dat er een gap is tussen de gevestigde orde en de nieuwe lichting. Tegenwoordig is er een hele generatie die het leuk vindt een tv-programma te presenteren. Maar jonge mensen krijgen steeds minder kansen. Dat was vroeger wel anders als ik naar mezelf kijk. Eigenlijk heb ik jaren mogen aanmodderen.”

Budget

Hij betrad begin jaren 80 de tv-arena als presentator van Cijfers en Letters (Kro). „Ik kom natuurlijk uit de omroepmedewerkersschool. Destijds was er nog budget om presentatoren naar een cursus te sturen. En daar kreeg je ervan langs. Toen ik later voor de Vara ging presenteren, werd ik gewoon in een kamertje getrokken door Sonja Barend en Ellen Blazer. Die lieten me alle hoeken van die kamer zien. Ze zeiden ’wat denk je eigenlijk wel, wat sta je daar te bazelen! Ga het nou maar eens gewoon vertellen!’”

Wijze lessen kreeg hij ook van Mary Michon, die tv-talenten coachte. „Zij heeft mij door het land gesleurd. Dan ging ze mee naar presentaties en liet me voor een volle zaal opnieuw het podium op komen, als het haar niet zinde. Echt gruwelijk. Screentest is in een vormpje gegoten om er een tv-programma van te maken, maar eigenlijk is de basis van presenteren: ’kom maar oplopen en zeg hoe je heet’.”

Jurydebuut

In het nieuwe programma maakt Ten Brink zijn jurydebuut. „Doodeng”, vindt hij. „Maar het ging best een beetje vanzelf. Het is een vak waar ik veel van weet. En het werkte goed met Gordon, die nu presenteert. Ik kon tegen de kandidaten roepen: ’zo zien jullie ook hoe het níet moet’, haha.”

Dat Gordon na dit programma vertrekt naar Talpa, vindt Ten Brink een goede ontwikkeling. „Ik zit er nooit zo mee als iemand weggaat. Dat soort bewegingen biedt ook weer ruimte voor anderen; uit nood wordt kunst geboren. Je ziet de laatste tijd ook dat omroepen worden wakker geschud, ineens is er weer budget voor programma’s. Allemaal prima.”

Zelf tekende de presentator in 2017 een nieuw, driejarig contract bij zijn huidige werkgever, waar All you need is love vanaf zaterdagavond 20.00 uur op de programmering staat. Het 26e seizoen alweer. Dat succesnummer houdt hij fris door, zo zegt hij, ’streng te blijven voor zichzelf.’

„Als het routine wordt, is er niks meer aan. De kijker ziet dat meteen. We gaan steeds bij onszelf te rade: willen we dit onderwerp op deze manier doen? Maar we gaan niet veranderen om het veranderen. Er wordt al vijftien jaar gezegd met kerst: die bus, moet dat? Ja, dat moet! Dat hoort er echt bij. Maar parachutespringen om iemand te laten weten dat je van haar houdt, dat is heel erg 1994. Streng blijven houdt het ook fris.”

Hotel

Nieuw dit seizoen is dat mensen worden ontvangen in een hotel, waar Ten Brink achter de balie staat om ze te verwelkomen. „Van iemand die zijn vrouw wil vertellen hoe fantastisch ze is en kinderen die vinden dat hun vader romantischer moet worden, tot een stel dat al jaren probeert een kindje te krijgen. De man heeft een bijzondere boodschap voor zijn vrouw, in het bijzijn van de hele familie.”

Het programma - dat hem de eervolle geuzennaam Dr Love opleverde - maakt hij samen met een heel team, onder wie zijn vrouw Roos. Ze zijn net zo lang samen als Ten Brink op tv is. „Zij heeft mij altijd de goede richting opgestuurd en houdt mij nog steeds bij de les. Roos is niet alleen inhoudelijk betrokken bij All you need, maar kijkt ook hoe ik mij gedraag in een filmpje. Wij kennen elkaar van haver tot gort; als zij zegt ’doe niet zo eng’, dan weet ik precies wat zij daarmee bedoelt. Ook overleggen we over of bepaalde items nog leuk zijn. Zij is heel streng, hoor. Als we thuiskomen van de opnames moet ik altijd de vuilnis buiten zetten, als straf”, grapt de presentator.