Flake: FBI-rapport Kavanaugh voegt niets toe

Flake gaf vorige week vrijdag de aanzet tot extra onderzoek door de federale politie omdat hij anders niet akkoord kon gaan met de benoeming van de in opspraak geraakte Kavanaugh als lid van het Hooggerechtshof. De voltallige Senaat moet, nadat ieder lid de verslaglegging over de affaire door de FBI afzonderlijk heeft gelezen, uiteindelijk stemmen. Dat gebeurt vrijdag of zaterdag, afhankelijk hoe lang het debat over de kandidatuur gaat duren.

De Democratische senator Dianne Feinstein noemde het resultaat een „product van onvolledig onderzoek.” Ze had harde kritiek op het feit dat Kavanaugh, diens beschuldiger Christina Blasey Ford en verscheidene andere belangrijke getuigen niet zijn gehoord. „Het meest opmerkelijke deel van het rapport is wat er niet in staat”, aldus Feinstein.

Haar Republikeinse collega Susan Collins sprak daarentegen van „grondig onderzoek.” Ze was een van de gematigde GOP’ers die begrip hadden voor de wens van Flake. Volgens CNN hebben 95 senatoren hun mening al gevormd. Er zijn vijf twijfelaars: drie Republikeinen en twee Democraten. Met een zetelverdeling van 51-49 is het dus nog niet helemaal een gelopen koers.