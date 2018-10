Nieuwe aanpak, nieuwe Novastar?

Grofweg houdt Zweegers (47) er het volgende werkrooster op na: hij brengt nieuwe muziek uit, gaat daarmee touren, ondertussen begint hij aan het volgende album, die eerste poging mislukt, hij herpakt zich en voilá, hij brengt nieuwe muziek uit. „Ik snap journalisten niet zo goed die schrijven dat ik weer terug ben”, vertelde hij eerder deze week hoog en droog in de ADAM Toren. Novastars tourschema leert dat er zelfs de afgelopen paar jaar nauwelijks zes maanden voorbij gegaan zijn zonder optredens. „Ik heb geen dag stilgezeten”, klinkt het resoluut.

Om tot een nieuwe aanpak, band en dus ook Zweegers’ ’vehikel’ Novastar te komen moest er wel wat gebeuren. Een prachtig plan lag er klaar. Hij zou samen met John Leckie (de Brit met wie hij al eerder werkte) de befaamde Abbey Road Studio tijdelijk betrekken. Maar toen werd Leckie ziek en trok zich terug. „En wat dán?”, stelt hij zelf de voor de hand liggende vraag. „Heel snel een nieuw plan bedenken.”

Brighton

Hij vertelt verder: „Ik ben naar mijn bassist en klankbord Mike Rowe gestapt met de vraag of we er samen aan konden beginnen. Vond ’ie meteen een goed idee, we konden wat hem betreft direct beginnen in zijn thuishaven Brighton. Moet je tegen een anglofiel als ik niet zeggen. Ik heb mijn spullen in de auto gegooid en ben op de boot gestapt.”

Hij stelt zichzelf nog maar een voor de hand liggende vraag: „Welke zot verhuist er nou naar Brighton terwijl thuis vrouw en kinderen zitten? Maar ach, mijn vrouw is zo’n schat. Die snapt mij, mijn bezetenheid. Zij ziet die ’sparkle’ in mijn ogen als ik zoiets voorstel en begrijpt dat ze mij moet laten gaan.”

Meeuwen

En dan? „Dan rijd ik naar Calais, omdat ik het mooi vind dat al mijn reizen naar Engeland beginnen met krijsende meeuwen. Vervolgens is het dat rijden door Zuid-Engeland al dat mij totaal gek op dat land maakt. Plus de taal en de humor. In Brighton kwam daar het licht bij van de herfst en de winter nog bij. Die mooie blauwe zee met die mooie lucht daaronder en die strakke zon die op die Victoriaanse huizen valt. Ik had een studiootje gehuurd en elke ochtend liep ik daar, een uur over het kiezelstrand, naartoe. Daar kwam ik fris aan, we werkten stipt tot vijf uur ’s middags en daarna liep ik weer terug. Zoiets kleurt zo’n plaat.”

Die genoemd hebbende: In the cold light of Monday heet deze morgen verschijnende vijfde plaat van Novastar. Een album dat volop dat herfstige heeft, dat donkere en toch behaaglijke. Een dat tot stand kwam door een andere aanpak („niet meer dat nachtwerken, maar gewoon eens kantooruren, zien hoe dat uitpakt”), een andere band („niet leuk, maar het was nodig”) en dus een nieuw Novastar? Eerder de oude vertrouwde, vindt hij zelf. „Maar dan in een nieuwe, dikke, warme jas.”

