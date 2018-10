Blok: heel ongemakkelijke dag in Moskou

Vier agenten van de Russische militaire inlichtingendienst zijn in april op heterdaad betrapt toen ze het wifi-netwerk van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens wilden hacken. De hele operatie werd door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) donderdag naar buiten gebracht, inclusief namen en foto’s van de agenten.

’Met de billen bloot’

Blok denkt dat het een „heel ongemakkelijke dag” is voor de regering in Moskou. „Omdat ze zo met de billen bloot gaan.” Volgens de bewindsman is een „ongekend scherp diplomatiek signaal” richting Rusland gegaan. De Russische zaakgelastigde is direct bij Blok op het matje geroepen.

Meer sancties in Europees verband tegen Rusland na deze Russische operatie zijn volgens hem lastig. De coalitiepartijen pleiten hier voor. Dit soort „cyberactiviteiten” vallen namelijk niet onder de sanctie-criteria. Blok wil dat wel veranderen. Hij is met zijn EU-collega’s in gesprek om voor dit soort cyberactiviteiten ook sancties te kunnen instellen.

’Puur toeval’

Het toeval wil dat Blok net op 13 april in Moskou was toen de operatie van de Russen in Den Haag werd verstoord. „Puur toeval”, zegt hij. Die dag was juist bedoeld om de banden weer wat aan te halen. Door de Russische bezetting van de Krim en het neerhalen van MH17 zijn de betrekkingen ernstig bekoeld. Het was vandaag in elk geval „beslist geen beste dag in de relatie”, concludeert Blok.

Bang voor Russische tegenmaatregelen is hij niet. Hij wil daar ook niet over speculeren. De minister wil een zakelijke band houden met Rusland. „Het is de grootste buur van de EU.” Over twee weken gaat de Kamercommissie Buitenlandse Zaken naar Rusland. Hij ziet geen bezwaren.