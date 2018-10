Laat roetpiet geen knieval zijn

Er zijn officiële schminkinstructies. Want de ene roetveeg is de andere niet. Daarom geeft Zaandam, waar de intocht plaatsvindt, richtlijnen aan de lokale grimeurs: hun Pieten moeten niet verschillen van de Pieten van de publieke omroep. Benieuwd of de grimeurs ook horen wat de belangrijkste opdracht is: de Pieten onherkenbaar maken. Al met al is het sintfeest voor de jonge gelovigen een levend sprookje, met fantasiefiguren die écht uit Spanje komen. Dat moet zo blijven. En dat lukt niet als kinderen door het nieuwe schminkprotocol hun buurman of juf in de Piet herkennen.

Je moet dit er tegenwoordig bij zeggen, ter redding van de grote grap die Sinterklaas is. In het racismegeruzie van nu verdwijnt de essentie van het feest: de vrolijke verkleedpartij waarbij iedereen gelijk is in de farce en de plagerij. Zwarte verf, baard en pruik waren bedoeld als camouflage, niet als racistische rekwisieten. Alles draait om een grote verdwijntruc, waarbij ook volwassene als kind door de straten konden banjeren.

Dat Piet verandert is geen ramp. Zwarte huid, dikke lippen, slavenoorbellen en kroeshaar vormen een racistische karikatuur. De afkeer ervan is begrijpelijk. En al houd je vol dat het niet zo bedoeld is, het plaatje blijft een racistische prent. Dat verandering luidruchtig geëist wordt door agressieve activisten die alles aangrijpen om ’witten’ te terroriseren, verandert niets aan het wenselijke afscheid van de zwarte schmink. De aanpassing komt door iets dat anti-Pietactivisten niet kunnen opbrengen: empathisch inlevingsvermogen, bereidheid je mening te herzien, de wil om gezamenlijk oplossingen te vinden. Wie daartoe in staat is, maakt tradities niet slechter, maar beter - mits de aanpassingen geen fundamentele vrijheden en rechten in gevaar brengen.

Antiracisme

Het is nu zaak om de nieuwe Piet geen knieval voor terreuractivisten te laten zijn. De overheid moet hard optreden bij agressie, geweld, intimidatie en ordeverstoring door ’antiracisten’ die nooit genoeg krijgen van hun hetze tegen burgers die ze kennelijk verachten. Als demonstraties tot noodverordeningen in gemeentes leiden, moeten die verwezen worden naar plekken buiten de stad, ver van het sintfeest. Acties van lui die niet voor rede vatbaar zijn, verstoren altijd feesten. Aanwezige politie moet bereid zijn iedereen, ook rechts-extreme tegendemonstranten, die de openbare orde verstoort aan te houden en af te voeren. Het gedogen van fascistoïde vertoningen onder het mom van antiracisme is funest.

Er zit wat aan te komen. Let op Kick Out Zwarte Piet (KOZP). In 2016 zei voorman Afriyie (bron: Leidsch Dagblad) het volgende: ’De een gaat zingen op de Dam, de ander gaat met een knuppel naar een intocht. Je kunt ons niet eeuwig aan de lijn houden en verwachten dat we vreedzaam blijven demonstreren.’ In 2017 dook KOZP op in het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme van de NCTB. Ondanks de geweldsdreiging kreeg KOZP een politie-escorte om te kunnen demonstreren in Friesland. Dit jaar neemt het OM KOZP in bescherming in een lachwekkend animatiefilmpje dat over de vrijheid van meningsuiting zou gaan.

Een groot goed, dat ongeacht de mening beschermd moet worden, slijmt het OM. Daarom krijgen de Friese blokkade-activisten een proces, is de boodschap. Dat grote goed lapte het OM anders aan z’n laars toen het Wilders vervolgde voor politieke uitspraken, cartoonist Nekschot van z’n bed lichtte en in de cel gooide en een onderzoek startte naar een fotocollage op GeenStijl. Willekeur troef. Dat maakt deze infantiele propaganda rond het blokkadeproces nog kwalijker.

Kleuterfilmpje

In hetzelfde dreigingsrapport figureert ook de Grauwe Eeuw (GE). Dit jaar willen deze extremisten niet meer demonstreren bij intochten, maar die ’stoppen met acties’ als ze niet ontdaan zijn van racisme. Wat racisme is interpreteert GE naar believen, zo doopten ze de politie om tot ’black face extremisten in blauw’. Krijgen zij ook een kleuterfilmpje van het OM?

Ook Sylvana Simons roert zich. Zij roept op Zwarte Pieten te melden. Rapportage kan bij Bij1-er Jelle van der Graaf, overloper van de Piratenpartij en bekend van de verkiezingsposter waarop hij naakt figureerde. Hij gaat de Pietenverklikkers in contact brengen met lokale Bij1-ers die kunnen helpen bij tegenactie. Als piraat stond deze naaktloper voor de privacy van burgers, nu gaat hij voor Simons Zwarte Pieten-lijsten opstellen. Ordinaire hetze. In het rotland waar Simons van droomt is elke ’witte’ permanent verdacht, maar kan hij zijn schuld afkopen door verklikken en aangeven.

Beroepshaters

De creativiteit van beroepshaters is onuitputtelijk. Zelfs als het sinterklaasfeest verdwijnt, nadat volledig witte Pieten als koloniale karikatuur van culturele appropriatie (je kan het zo gek niet verzinnen of het zal verweten worden) afgebrand worden, zal de vijandigheid blijven. Dit is geen strijd voor gelijkheid, maar sociale ontwrichting bedekt met een antiracistisch glazuur waar onnozele bestuurders van smullen. Daaronder smeult de fascistoïde geweldslust.