RTL viert op verkeerde moment feestje

Het ‘Knippen en Scheren-evenement’ in Theater Amsterdam begon donderdag vol zelfspot met een filmpje waarin de voltallige RTL-directie zich bij een barbier onder handen laat nemen. „Het lijkt me geen makkelijke tijd om ceo van RTL te zijn”, zegt barbier ‘Barbara’. „Ik kan me geen mooiere tijd voorstellen”, repliceert ceo Sven Sauvé met een lach.

Voor iemand die klaarblijkelijk wel van een uitdaging houdt, zijn het enerverende tijden. Zo kwam het gerenommeerde advieskantoor PwC deze week met de voorspelling dat de advertentiebudgetten op televisie hun hoogtijdagen hebben gehad. Daarbij kwam het met de waarschuwing dat tv-kijkers reclames sowieso nauwelijks nog pruimen.

Zo besloot Talpa recent om voor de zekerheid toch maar één reclameblok minder in Veronica inside te stoppen, nadat zelfs de hoofdpersonen van het programma klaagden dat het er wel erg veel waren. Het Amerikaanse NBC bracht de commerciële zendtijd op primetime met tien procent terug omdat reclames de toch al uitdunnende groep kijkers bleken weg te jagen.

RTL valt

Alsof de teneur in reclameland niet al genoeg uitdaging is, had RTL4’s vlaggenschip RTL late night tot en met woensdag gemiddeld ruim 100.000 kijkers minder dan vorige week. Kijkers heeft RTL4 heus wel, maar die zappen massaal weg op het moment dat ze Twan Huys in beeld zien. Dinsdag bleef bijvoorbeeld amper de helft hangen na het programma ervoor.

„Wij gebruiken data ook om te kijken wanneer mensen afhaken, zodat we series kunnen verbeteren”, vertelde een van de data-analisten van RTL aan de adverteerders in de zaal. Creative director Gijs Peetsold liet zien hoe data van Buienradar, RTL-eigendom, werd gebruikt om speciaalbieren in de directe omgeving van de brouwerij te promoten.

YouTube-reclame

Directeur Digital Sales Anna Maria Vujinovic liet een ontwapenend filmpje zien van haar dochter. Die bleek niet RTL4 maar Netflix en YouTube als zenders te beschouwen. Reclames pruimt ze niet, want die ziet ze vooral als hinderlijke onderbreking van de filmpjes van haar heldin, vlogger OnneDi.

Wel vond ze het leuk dat OnneDi zo vaak producten laat zien in haar filmpjes, ‘want dan weet ik waar ik voor moet sparen’. Toch nog goed nieuws voor bedrijven dus: zolang ze hun producten maar subtiel in YouTube-filmpjes verwerken, is er hoop voor hun reclameboodschappen.

Maar een antwoord op de vraag hoe de kijker verleid gaat worden om de tv aan te zetten, kwam er niet. RTL lijkt er vrede mee te hebben dat de zenders hun langste leven wel hebben gehad en zet meer en meer in op streamingdienst Videoland. „Daar zijn waar de kijker is”, noemen ze dat bij RTL.