’Dode én crashes na coke op penis dokter bij orale seks’

In februari werd de 38-jarige Yvonne kortademig na orale seks, en stierf snel daarna. Autopsie wees naar een overdosis cocaïne. De dokter, David N., wordt nu verdacht van meerdere delicten, waaronder het toebrengen van serieus letsel met de dood tot gevolg.

Een eerdere seksuele partner had twee ongelukken met haar auto nadat ze, zonder het te weten, cocaïne binnenkreeg tijdens seksuele handelingen. Een andere vrouw raakte bewusteloos. Zij heeft nog steeds last van zenuwtrekken, zo hoorde de rechter volgens Britse media.

Fifty Shades

Volgens een vriendin vertrouwde Yvonne de chirurg ’blindelings’ en hadden de twee een langlopende seksuele relatie. Een ander zegt hij ’als Christian Grey van Fifty Shades of Grey voor haar was’. „Ze wilde haar echtgenoot verlaten voor N.”

Volgens de openbaar aanklagers stopte de dokter ook cocaïne in glazen champagne. Zo werden zijn bedpartners meer geneigd aan zijn seksuele wensen te voldoen, aldus hoofdaanklager Eva Vogel. N. was een belangrijke, leidinggevende chirurg in zijn kliniek.