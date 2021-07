Feyenoord over antisemitische Berghuis-graffiti: ’Deze jongens komen in aanmerking voor stadionverbod’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vraagt in een open brief aan de Feyenoord-directie excuses voor het nieuwe dieptepunt. Steven Berghuis is op de muurschildering gekleed in concentratiekamp kledij, met gele ster met daarop de letter J. en naast de afbeelding de tekst ’Joden lopen altijd weg’.

Spandoek

Vorige week was ging op social media nog een post rond van een spandoek, waarop de naam van Steven Berghuis in een rijtje stond met de doodgeschoten Ajax-supporters ’Polletje’ en Peter R. de Vries.

Het CIDI zegt in de brief dat na jaren aanspreken van de voetbalwereld op uitingen over Joden en Ajax de excuses op zijn. „Het voetbal-antisemitisme moet stoppen. Voor holocaustoverlevenden en hun nabestaanden is deze zoveelste actie pijnlijk en beledigend. Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding”, valt te lezen.

Afstand nemen

Een woordvoerder van Feyenoord zegt dat ook de graffiti, net als het spandoek, ernstig wordt veroordeeld. „Feyenoord heeft afgelopen week en ook zaterdag (bij het naar buiten komen van de graffiti die veevuldig werd gedeeld op social media, red.) weer in felle, niet mis te verstane bewoordingen afstand genomen van deze uitingen. Ook hebben wij nadrukkelijk opgeroepen met dit soort walgelijke zaken te stoppen.”

Excuses gaan te ver

Excuses maken voor de uitspatting aan iedereen die zich beledigd voelt, gaat Feyenoord echter een stap te ver. De woordvoerder: „Dit aangezien ook wij geen idee hebben wie dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben, bijvoorbeeld met een seizoenkaart. Mocht bekend worden wie het zijn - en dat hopen wij van harte - dan komen ze wat ons betreft in aanmerking voor een stadionverbod.”

De lokale driehoek – burgemeester Aboutaleb, de officier van justitie en de politiecommissaris van Rotterdam – zitten er bovenop. De woordvoerder van Feyenoord: „Uiteraard zijn wij altijd bereid met partijen te spreken om te bezien hoe dit brede maatschappelijke probleem ook met onze inzet eindelijk kan worden getackeld. We kunnen dan ook direct nog eens uitgebreid uit de doeken doen wat we als club samen met maatschappelijke instanties allemaal en al vele jaren doen om antisemitisme te bestrijden. Dat gaat van webinars en workshops tot educatieve reizen naar Auschwitz en Birkenau.”

Arne Slot: ’Ik vind dit verschrikkelijk’

Feyenoord-trainer Arne Slot reageerde eensluidend na het oefenduel zondagmiddag tegen de Griekse club Paok Saloniki: „Ik vind dit verschrikkelijk.” Hij roept de fans op hiermee te stoppen. „Ik keur dit echt ten zeerste af. Laten we vooruitkijken, want we moeten door. Steun Alireza Jahanbakhsh (de vervanger van Berghuis bij Feyenoord, red.). Daar hebben we veel meer aan dan deze schandalige uitingen.”

Het CIDI zal maandag aangifte doen tegen de daders die de muurschildering hebben gemaakt.