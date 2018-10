’Adres Russische hacker is pand van GROe’

Volgens de VS is daar de Militaire Eenheid 26165 gevestigd, een onderdeel van GROe. Dat blijkt ook uit publiek toegankelijke Russische bronnen. Op het bewuste adres stond jarenlang een auto van het Russische merk VAZ geregistreerd op naam van Morenets.

Diens naam en geboortedatum in het woonregister komen bovendien overeen met de gegevens in het paspoort dat Morenets in Den Haag bij zich had. Verslaggevers van Reuters hebben hem donderdag vergeefs proberen te bellen. Zijn nummer bleek buiten gebruik gesteld. De poging iemand van Eenheid 26165 aan de lijn te krijgen, slaagde wel maar het antwoord was dat de bewuste dienst al lang geleden was verhuisd.

De Nederlandse inlichtingendienst MIVD, die de OPCW-hack verijdelde, vond in de zakken van een van de verdachte GROe-agenten een Moskous taxibonnetje voor een ritje op 10 april, vlak voordat ze in Nederland arriveerden. De chauffeur had de passagier opgepikt op de Nesvizjski-laan, een straat vlak achter de Komsomolski Prospect, en naar vliegveld Sjeremetjevo gebracht.

Alexej Minin, een van de andere uitgezette computerkrakers, heeft eveneens een adres dat verband houdt met het Russische leger. Hij woont in een pand aan Norodnogo Opoltsjenja. Dat is ook het officiële adres van de Militaire Academie, die wordt gerund door het ministerie van Defensie.

