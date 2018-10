NTR verduidelijkt: ene piet zwarter dan andere

Deze krant merkte het misverstand donderdag ook op. „Ik begrijp de verwarring wel”, zegt de NTR-woordvoerder. „We proberen elk jaar een stapje te maken om geleidelijk een verandering te volgen die er in de maatschappij is. Elk jaar een beetje minder zwart. Dat is feitelijk al jaren zo.”

Bereidwillige pieten in uiteenlopende schakeringen zwart zijn er volgens de NTR genoeg, ook al heeft één van de negen sinterklaascomités in Zaanstad zich teruggetrokken uit onvrede over de pietenkwestie.

