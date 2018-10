Hagel valt uit ringen van Saturnus

Cassini verging vorig jaar gepland op Saturnus, aan het einde van een jarenlange missie. Aan het einde van zijn ruimtereis scheerde hij meer dan twintig keer dicht langs de planeet en onder de ringen door. Met die duikvluchten wilden wetenschappers ontdekken waaruit de bovenkant van de atmosfeer van Saturnus is samengesteld, en hoe die reageert op materiaal dat afkomstig is uit die ringen.

Wetenschappers hadden al een vermoeden van de opvallende regenbuien, maar die blijken groter dan ze dachten. „De regen is eerder een wolkbreuk”, aldus een van de onderzoekers. Het gaat om een mengsel van waterijs en organisch materiaal.

Ontdekkingen van Cassini

De Cassini was in 1997 gelanceerd. Na zeven jaar vliegen kwam hij aan bij Saturnus en zijn minstens 62 manen. Hij ontdekte daar onder meer oceanen op de Saturnusmaan Enceladus en zeeën van vloeibaar methaan op de maan Titan. Bij zijn ondergang vloog hij de dampkring van Saturnus binnen. Daar viel hij uit elkaar. In zijn laatste momenten verrichtte de sonde nog allerlei metingen, op een plek waar de mensheid nog nooit was geweest.

De ondergang was nauwkeurig voorbereid. De vluchtleiding besloot om de sonde te laten vergaan, omdat de brandstof aan boord (plutonium) langzaam opraakte. De crash voorkwam dat de sonde ooit stuurloos zou inslaan op een van de manen van Saturnus. Daar zijn misschien sporen van leven te vinden. De vluchtleiding wil die niet radioactief vervuilen.