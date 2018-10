Minister niet eens met kritiek van ING-baas

Dat schoot totaal in het verkeerde keelgat bij andere politici. Zeker omdat het verwijt uitgerekend komt vanuit de bank die net driekwart miljard euro aan boete heeft moeten betalen vanwege een witwas-schandaal.

PvdA-Kamerlid Nijboer probeerde een felle reactie uit te lokken bij de minister over de uitspraken waar hijzelf schande van sprak, maar Hoekstra bleef kalm. „Ik kijk door een ander paradigma naar de wereld dan de schrijver van dit artikel”, zei Hoekstra over het stuk waarin Breukink zijn ongenoegen had geuit. Volgens Hoekstra heeft de commissaris niet hetzelfde wereldbeeld als hij en is hij het niet eens met diens kritiek. Maar: „Ik ben niet van suiker, dat mag hij vinden.”

Tevergeefs hopen op fellere reactie

Zoals de oppositie tijdens de algemene financiële beschouwingen tevergeefs hoopte op een fellere reactie, werd er op wel meer zaken gehoopt tijdens het tweedaagse debat. Er werd weinig veranderd aan de financiële plannen. „Ik vrees dat niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie niets voor elkaar krijgt vandaag”, verzuchtte Nijboer toen er vanuit het kabinet zelfs kanttekeningen werden geplaatst bij een voorstel vanuit de coalitie.

Minister Hoekstra en zijn staatssecretaris Snel hielden in het debat vol dat de dividendbelasting afgeschaft moet worden. „We doen het niet om de multinationals, we doen het om wille van de banen”, zei Hoekstra. Ook wordt de afschaffing van de taks niet apart behandeld, maar als onderdeel van een pakket maatregelen naar de Kamer gestuurd. Oppositiepartijen wilden het wel apart behandelen omdat het schrappen van de taks dan makkelijker weggestemd kan worden. Als ze nu tegen het schrappen van de taks willen stemmen, moeten ze ook tegen maatregelen stemmen die ze wel goed vinden.

Geld naar de schatkist

Dat er dit jaar naar verwachting 2,9 miljard euro minder uitgegeven wordt dan gepland, zorgt er niet voor dat Hoekstra alsnog de knip trekt voor allerlei nijpende zaken. Het geld gaat naar de schatkist - al kunnen de ministeries van Defensie en Infrastructuur later nog wel aanspraak maken op geld dat nu niet wordt uitgegeven - en pleidooien van de oppositie konden ook op dit punt weinig veranderen. Hoekstra benadrukte dat hij sowieso wil dat de staatsschuld nog lager wordt.

De minister gaat wel praten met gemeenten die nu met een miljoenenkorting te maken krijgen, zoals D66 bepleitte. Maar de oplossing mag hem geen geld kosten, waarschuwt hij. Ze zouden dus, in theorie, wel geld uit volgende jaren nu alvast kunnen krijgen.

De omstreden taks op directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die een lening van meer dan een half miljoen aan zichzelf hebben verstrekt vanuit hun eigen bedrijf, werd ook verdedigd door staatssecretaris Snel. Volgens hem treft het maar een ’beperkt aantal’ van de DGA’s. „Voor die andere 95 procent DGA’s” was Prinsjesdag juist heel positief, benadrukte hij.

Weinig sjoege

Het kabinet gaf dus weinig sjoege, het belangrijkste wat Kamerleden los kregen waren onderzoeken. Bijvoorbeeld een naar de gevolgen van de btw-verhoging.