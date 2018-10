De poging tot hacken bij de organisatie tegen chemische wapens laat zien dat de Russen denken straffeloos te kunnen toeslaan op het grondgebied van andere staten. Eerder was dat het geval bij de zenuwgasaanval in Engeland. Ook daar kwamen officieren van de Russische militaire inlichtingendienst GROe in actie.

In het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17 zijn naar verluidt verschillende GROe-officieren in beeld als verdachten.

Afgelopen zomer werden in de VS al twaalf agenten van dezelfde dienst aangeklaagd wegens de inbraak in de mailservers van de Democratische partij. Enkele verdachten in die zaak spelen ook een rol in de omvangrijke aanklacht die de VS gisteren bekendmaakte. Daaruit blijkt dat als vergelding voor de onthullingen over Russische doping op grote schaal cyberaanvallen werden uitgevoerd op antidoping organisaties, waarbij privégegevens van 250 atleten uit 30 landen zijn buitgemaakt.

Rusland overtreedt stelselmatig de wet, maakt slachtoffers en speelt vervolgens de vermoorde onschuld. Het wordt tijd voor hardere sancties tegen de criminele kliek in het Kremlin.