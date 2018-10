Praktijkklas redt scholieren die theorie niet kunnen bijbenen

Het heeft hem altijd dwarsgezeten. Elk schooljaar heeft meester Harry Bouwman, leraar op de Ark in Oldemarkt, wel een kind in de klas voor wie de theorie te hoog gegrepen is. „Ik zie ze lijden en denken: ’Daar komt de meester weer met een moeilijke som of een lange tekst’. Het idee voor een praktijkklas voor deze kinderen -waarbij ze met hun handen leren werken- was geboren.”

Toen Harry Bouwman in 1980 begon als leraar, was er nog sprake van een mooi evenwicht in de lesstof. „Er werd gerekend, gelezen en geschreven. Maar er was ook voldoende tijd ingebouwd voor de wat praktisch lerende kinderen om te kijken naar dia’s en mooie landkaarten bij aardrijkskunde of naar buiten te gaan voor biologie. En er was een handenarbeidlokaal waar kinderen leerden solderen, verven of timmeren.”

Maar het rooster is in de loop van de tijd verschoven, vertelt Bouwman: „De nadruk ligt op taal, rekenen, begrijpend lezen en veel theorie. Het handenarbeidlokaal verdween. En dat betekent dat een bepaald type kind tekort wordt gedaan en ik demotiverende vijven op het rapport moet geven. Als er een plusklas kan zijn voor kinderen die meer aankunnen, moet er ook een praktijkklas zijn voor leerlingen die minder met theorie uit de voeten kunnen. Om zo te leren door te doen. Want laten we wel wezen; ook met de 533ste keer uitleggen gaat de theorie van de staartdeling er echt niet in.”

"Ze leren nu in de praktijk wat meten en wegen is, wat met de theorie niet lukte"

Besloten werd van drie scholen die vallen onder de stichting Accrete de kinderen te selecteren van wie het verwachte advies na de basisschool praktijkonderwijs zou zijn of basisberoeps op het vmbo. Elke donderdag gaan ze naar een bedrijf, dat de kinderen met open armen ontvangt. Ze maken een gereedschapskist bij een vakcollege, leren een verlengsnoer maken bij een installatiebedrijf of zetten krulspelden bij ouderen. Woensdag leerden ze bij scheepswerf Vitters metaal bewerken.

Zelfbeeld

„Het doet veel met het zelfbeeld van kinderen”, vertelt Ruud Plomp die als orthopedagoog en onderwijskundige betrokken is bij Accrete. „Want een stekker in elkaar kunnen zetten, is een succeservaring en veel leuker dan een rode streep in het schrift. Het geeft ze een boost. Ze stijgen in aanzien bij klasgenoten. En ze leren nu in de praktijk wat meten en wegen is, wat met de theorie niet lukte. Ouders zijn tot tranen toe geroerd, want die zien hun kind veel blijer worden. Uit evaluatie blijkt dat ze het fijn vinden dat er op een andere manier naar hun kind gekeken wordt.”

Nu de pilot succesvol is, breidt de scholenstichting de praktijkklas uit naar alle 16 scholen die eronder vallen.

Een infodag eind deze maand is inmiddels overtekend; veel andere basisscholen in het land hebben belangstelling voor het opzetten van een praktijkklas.