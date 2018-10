Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor

De overstap van L. (45) naar de advocatuur wordt bevestigd door Guido de Bont, eigenaar van het Amsterdamse advocatenkantoor De Bont dat hem enkele weken geleden in dienst nam. L. gaat vooralsnog niet aan de slag als advocaat, omdat dit vanwege zijn status als verdachte niet is toegestaan. „Vincent is bij ons werkzaam in de onderzoeksfeer, als senior jurist zeg maar”, aldus De Bont.

Binnen het Openbaar Ministerie wordt verbijsterd gereageerd op het nieuws over het in dienst treden van hun ex-collega bij advocatenkantoor De Bont. „Vincent kent alle details van vele onderzoeken en schikkingen die het OM afgelopen jaren in omvangrijke fraudezaken met verdachten heeft getroffen. Die informatie neemt hij mee naar een advocatenkantoor dat zich juist dáár op focust”, stelt een ingewijde, die anoniem wil blijven.

Zedenmisdrijf

Vincent L. was tot begin dit jaar plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket, de tweede man dus van een onderdeel van het OM dat gespecialiseerd is in de aanpak van grootschalige fraudes. Hij kreeg ontslag wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een zedenmisdrijf met een 16-jarige, die zich prostitueerde via de chatsite ’Bullchat’, waar homo’s afspraken maken voor seks. De vader van de minderjarige deed vorig jaar aangifte nadat hij seksueel getinte berichten op diens telefoon had gevonden, afkomstig van meerdere mannen, onder wie Vincent L. De ex-officier moet in verband met het strafrechtelijk onderzoek medio volgend jaar samen met tien andere mannen voor de rechter verschijnen.

Toenmalig OM-topman Herman Bolhaar gaf kort na de arrestatie van L. aan geschokt te zijn door de verdenkingen: „De hele zaak ligt mij als een steen op de maag. Dit raakt onze professionaliteit en verantwoordelijkheid. Zedenzaken, zeker als er minderjarigen bij zijn betrokken, zijn voor ons een speerpunt. We nemen deze kwestie zeer hoog op.”

Geheimhoudingsplicht geldt ook na vertrek

Het Openbaar Ministerie zelf wil niet officieel reageren op de nieuwe baan van L. „Daar hebben wij geen mening over”, aldus een woordvoerder van het parket-generaal. „Voor elke officier van justitie geldt geheimhoudingsplicht, ook na een vertrek bij het OM”, voegt de zegsman toe.

Eerder deze zomer stapte de Limburgse officier van justitie Bas Janssen ook over naar een advocatenkantoor. Janssen, die als CIE-officier verantwoordelijk was voor het contact tussen het OM en de criminele inlichtingeneenheid (CIE) van de politie, trad na een vrijwillig vertrek in dienst bij advocatenkantoor Zuketto in Maastricht, dat zware criminelen bijstaat.

Ondanks herhaalde verzoeken wilde de orde van advocaten woensdag niet reageren. Dat gold ook voor Vincent L. zelf.