OM: aanslag Panorama was aanval op persvrijheid

De impact van de beschieting blijft niet beperkt tot het kantoor en de medewerkers van Panorama, aldus officier van justitie Carolien Cnossen. „Vanwege het grote belang van de persvrijheid in een democratie als de onze”, werden bij politie en justitie direct alle registers opengetrokken en werd alles op alles gezet om de verdachten aan te houden.

De eerste verdachte, Richard Z. (42) werd al de volgende ochtend aangehouden. Dat had alles te maken met het feit dat de politie hem al op het oog had. Uit een ander lopend onderzoek kwam een tip binnen dat Richard Z. samen met iemand anders een ernstig misdrijf voorbereidde, mogelijk in de omgeving van het station Sloterdijk. Er werden meteen spoedtaps op het telefoonnummer van onder anderen Richard Z. geplaatst.

Om kwart over 7 ’s avonds werd de Mercedes van Z. in de buurt van de Teleportboulevard gesignaleerd. Twee mannen kwamen aanlopen, stapten in, en reden weg, naar Woerden waar Z. woont.

Achteraf gezien was dat waarschijnlijk een voorverkenning, zegt Cnossen. Omdat de politie op dat moment geen idee had wat voor aanslag, waar en wanneer precies zou worden gepleegd, werd ervoor gekozen om niet in te grijpen, zegt Cnossen. Om 11 uur ’s avonds werd Panorama beschoten. Kort na Richard Z. , werden ook Mike vd B. (25) en John P. (45) aangehouden. Ze ontkennen alle drie.

Op de lanceerbuis die de aanslagplegers achterlieten, werd het dna van drie mensen gevonden, onder wie John P., zegt het OM. En in de auto van Richard Z. werden glasdeeltjes gevonden die zo goed als zeker afkomstig zijn van de gesneuvelde ruiten op de plaats delict. Het OM denkt dat de kleine John P. en de veel langere Mike vd B. het projectiel afvuurden. Op camerabeelden van de schutters is een opmerkelijk verschil in lengte te zien tussen beide mannen.

De mannen gebruikten volgens het OM de Renault Clio van Mike vd B. om snel weg te rijden. Ook in deze auto werden glasdeeltjes gevonden. De advocaten van de drie verdachten noemden het bewijs „mager.” Advocaat Van der Horst van Richard Z. sprak van „een samenraapsel van kruimeltjes.” Volgens Van der Horst is helemaal niets bekend over de achtergrond van de aanslag en is het veel te vroeg om te zeggen dat die gericht was op Panorama en dús een aanslag op de persvrijheid was. Richard Z. was bovendien niet eens in de buurt van de Teleportboulevard, zegt hij.

Ook de advocaten van de andere twee verdachten vinden het bewijs mager. Advocaat Van Stratum van Mike vd B. denkt bovendien dat zijn cliënt, „een kwetsbare persoonlijkheid”, woorden in de mond gelegd heeft gekregen door de politie. Alle drie advocaten vroegen om de verdachten in vrijheid te stellen.

