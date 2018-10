Keuze voor Nobelprijs Vrede lijkt moeilijk

Mogelijk zijn Moon Jae-in en Kim Jong-un kandidaten. Zij zorgden voor een diplomatiek hoogtepunt toen zij hand in hand door het grensdorp Panmunjom wandelden. Ⓒ AFP

OSLO - De Nobelprijs voor de Vrede, die vrijdag wordt toegekend, is een van de belangrijkste politieke beloningen die er in de wereld wordt vergeven. Dit jaar lijkt de keuze moeilijker dan andere jaren omdat niet duidelijk is hoe duurzaam actuele vredesinitiatieven zullen zijn.