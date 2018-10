’19 jaar wachten op huurhuis Amsterdam’

Gemeentelijke partijen buitelen over elkaar heen om de voorrang voor statushouders op de sociale huurmarkt te torpederen. Zo werd gisteravond in Haarlemmermeer gedebatteerd over de regeling en staat het onderwerp vandaag in Amsterdam op de agenda. De aanleiding voor die debatten ligt in Castricum, waar VVD-wethouder Paul Slettenhaar aankondigde de voorrang te willen schrappen.

Dat mag, blijkt uit navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten mogen zelf bepalen wie ze voorrang verlenen op de sociale huurmarkt. Iets minder dan de helft van de gemeenten verleent statushouders wel voorrang, aldus een woordvoerder.

Wel is het zo dat elke gemeente een bepaalde hoeveelheid statushouders moet huisvesten. Als een gemeente dat quotum niet haalt, mag de provincie de kosten verhalen die gemaakt moeten worden om deze mensen alsnog te huisvesten in bijvoorbeeld een andere gemeente of een asielzoekerscentrum. Die ’boete’ is echter nog nooit opgelegd.

Buitengewoon oneerlijk

De Partij van de Ouderen in Amsterdam stelt vandaag voor dat de hoofdstad direct stopt met het geven van voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Partijleider Wil van Soest: „Het is buitengewoon oneerlijk. De gewone Amsterdammer betaalt de prijs voor de statushouders. Ik heb geboren en getogen Amsterdammers gesproken die 14 tot 19 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, dat is schandalig.”

De partij maakt zich ook grote zorgen over de schrijnende omstandigheden waarin veel stadgenoten verkeren. „Amsterdammers die na een echtscheiding dakloos raken en alleen recht hebben op bed, bad en brood en geen enkele kans maken op een sociale huurwoning.

Ze zitten in hun eigen stad tussen de verslaafden of gaan noodgedwongen op een camping wonen. Het college moet zich doodschamen”, aldus Van Soest.

Ook in Rotterdam, De Bilt, Purmerend en Stichtse Vecht speelt de kwestie. Eerder dit jaar speelde het vraagstuk ook op in gemeenten als Eindhoven, Vlaardingen en Gennep.

In Haarlemmermeer, waar gisteren werd gedebatteerd over de voorrangsregeling, gaat het ook over de positie van PvdA-wethouder Tom Horn, die volgens VVD-lijsttrekker Jurgen Nobel de gemeente tijdenlang heeft verteld dat het niet verlenen van voorrang zou leiden tot een boete vanuit het rijk.

„Wij willen die voorrang graag kwijt, maar niet als het veel extra geld kost”, zegt Nobel. „Alleen blijkt die Rijksboete niet te bestaan. Ik kan me goed voorstellen dat partijen anders gaan kijken. Ook wij vinden dat statushouders een huis moeten kunnen krijgen. Maar niet dat ze voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld alleenstaande moeders met kinderen.”