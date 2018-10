Officiële dodental Sulawesi boven de 1550

De schade in het gebied in het noordwesten van het eiland is enorm. In de zwaar getroffen stad Palu is inmiddels al wat herstelwerk verricht. De elektriciteit werkt weer op veel plaatsen en ook heeft een aantal winkels en banken de deuren opnieuw geopend.

Elf landen, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben vliegtuigen met hulpgoederen naar het rampgebied gestuurd.