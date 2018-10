’Cor van Hout zag Mieremet als het grote gevaar’

Vriend Kaale was ook bij het etentje met Cor van Hout bij de Chinees in Amstelveen, vlak voordat hij werd doodgeschoten. Op basis daarvan werd Sjaak Burger aangehouden, maar korte tijd later weer vrijgelaten. Peter R. de Vries zei tijdens zijn verhoor dat Kaale vooral bezig was „de eindjes aan elkaar te knopen”, maar dat hij niet werkelijk iets wist.

Cor van Hout heeft altijd gedacht dat crimineel John Mieremet het op zijn leven had voorzien. Mieremet was in zijn ogen de aanstichter van vele problemen en Van Hout had spijt dat hij hem op zeker moment niet heeft doodgeschoten. Dat verklaarde crimineel Ariën Kaale (51) vrijdag als getuige in het proces tegen Willem Holleeder. Van Hout overleefde moordaanslagen in 1996 en 2000. In 2003 werd hij in Amstelveen op straat geliquideerd. K. was goed bevriend met Van Hout. Mieremet werd in 2005 doodgeschoten.

Na de dood van Van Hout verschoven de inzichten, in elk geval bij Kaale. In 2011 heeft hij in een stiekem opgenomen gesprek met Holleeders zus Sonja gezegd dat de moordenaars van Van Hout voor Holleeder en Dino Soerel werkten. Beide mannen zouden met de in datzelfde jaar geliquideerde Stanley Hillis een crimineel driemanschap hebben gevormd.

Hillis zou daarvan de absolute leider zijn geweest. Sonja en zus Astrid hebben op eigen initiatief meerdere geheime opnames gemaakt om bewijs tegen hun broer Willem te verzamelen.

Kaale zegt „van verschillende kanten” te hebben gehoord dat Hillis achter de moord op Van Hout heeft gezeten, vanwege een ruzie die het tweetal zou hebben gehad. Van Hout eiste bovendien geld van Hillis.

Kaale was tijdens het verhoor niet zichtbaar voor pers en publiek. Ook krijgt hij politiebescherming.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Holleeder ervan dat hij de opdracht voor de moord op zijn vroegere ’bloedgabber’ Van Hout heeft gegeven. Holleeder ontkent. Hij staat terecht voor het uitvaardigen van meerdere liquidatieopdrachten, waaronder die van Mieremet.

De rechtbank heeft er sinds februari ruim dertig zittingsdagen op zitten in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Holleeder zelf werd ondervraagd, maar ook werden onder anderen zijn zussen Sonja en Astrid als getuigen gehoord en werd gestart met de behandeling van de moordzaken waarin ’De Neus’ verdachte is.

