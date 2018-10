Oppositie: dividendbelasting moet nu écht blijven

Jesse Klaver (Groenlinks) en Geert Wilders (PVV) reageren fel. Ⓒ ANP

Den Haag - Het afschaffen van de dividendbelasting is nu helemaal weggegooid geld. Dat is de strekking van de reacties van oppositiepartijen nu blijkt dat het hoofdkantoor van Unilever toch niet naar Nederland komt. De taks, die bijna twee miljard per jaar oplevert, wordt juist geschrapt om zulke bedrijven te lokken en te behouden.