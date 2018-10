Analyse: Bittere nederlaag Rutte

Juist op voorspraak van grote bedrijven als Unilever had de VVD-leider zich tijdens de coalitieonderhandelingen sterk gemaakt om de dividendbelasting af te schaffen. Naast het Brits-Nederlandse voedingsconcern pleitten ook oliegigant Shell en verfconcern AkzoNobel voor het schrappen van de taks.

Unilever was evenwel het symbool van het coalitie-voornemen: Rutte werkte voor hij aan zijn politieke carrière begon als personeelsmanager van dochterbedrijf Calvé.

De verhuizing is vooralsnog opgeschort. En dat terwijl de besluitvorming rond het afschaffen van de taks deze maanden in het parlement zal plaatsvinden. De coalitie leek in de Tweede Kamer uit te kunnen gaan van steun van de eigen meerderheid, zij het met lange tanden door D66 en CU. In de Eerste Kamer werd het al lastiger omdat afzwaaiende senatoren uit de coalitie zich niet gehouden konden voelen aan het regeerakkoord.

Morgen is er een D66-congres, waar een reeks moties wordt voorgelegd die de Tweede Kamerfractie toch nog tot het afwijzen van de afschaffing moet bewegen. De twijfelaars zouden zich wel eens over de streep kunnen laten trekken door de koerswijziging van Unilever. De D66-top zou vervolgens bij Rutte moeten aankloppen.

De vraag is of het nog zo ver hoeft te komen. De bal ligt vandaag bij Rutte, nu de bedrijfstop van zijn voormalig werkgever onder druk van aandeelhouders de verhuizing naar Rotterdam opschort. Van opschorting kan wel eens afstel komen.

Uitstel of afstel; het is nauwelijks nog relevant. Van de wankele onderbouwing van het afschaffen van de dividendbelasting is het laatste argument nu gesneuveld. Glunderden Rutte en zijn VVD eerder dit jaar nog bij de aankondiging dat het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam zou komen, nu staan de zaken er volstrekt anders voor.

Het betekent een bittere nederlaag voor de minister-president, die na de wispelturigheid van Unilever nog maar één ding te doen staat: afzien van een maatregel die behalve hijzelf vrijwel niemand een goed idee vindt.

