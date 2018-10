Kabinet staat open voor hogere energietaks

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet wil opnieuw draaien aan de knoppen van de energiebelasting. Dat zou kunnen betekenen dat huishoudens in de toekomst nog meer taks moeten betalen over gas en iets minder over elektriciteit. Dat blijkt uit een reactie op de voorlopige ideeën voor een klimaatakkoord.