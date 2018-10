Warme herfstdag met veel zon

„Vandaag is er veel zon, met ook wel hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden”, aldus de weersite. „De zuidelijke wind is zwak tot matig. Komende nacht is het vrij helder en liggen de minima tussen 5 en 12 graden.”

Morgen wordt het lokaal zelfs 24 graden, met eerst veel zon. „Tegen en in de avond neemt van het noordwesten uit de kans op buien toe. Zondag is het weer koeler met 16 graden. Eerst kan het nog wat regenen, maar later breekt de zon weer door.”