RIVM: 5407 nieuwe coronabesmettingen, 669 minder dan gisteren

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Zaterdag werden er 48 coronadoden gemeld.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 332 positieve tests geregistreerd. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 275. Verder werden 121 Hagenaars positief getest. In Eindhoven werden 77 mensen positief bevonden. Van de veiligheidsregio 's staat Rotterdam-Rijnmond bovenaan met 565 besmettingen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij 484.753 mensen in Nederland.

Het werkelijke aantal besmettingen in Nederland ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Daardoor is een onbekend aantal mensen overleden of genezen zonder dat ooit is vast komen te staan dat ze het virus onder de leden hadden. Tijdens de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken. Ook daardoor kunnen mensen zijn overleden aan het virus of zijn genezen zonder ooit te weten dat ze besmet waren.

Het aantal bevestigde sterfgevallen door corona in Nederland ligt inmiddels op 8891.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1933. Dat zijn er 31 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 540 coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Daarnaast liggen er 447 andere patiënten op de ic’s, 28 minder dan zaterdag. Buiten de intensive cares, op de verpleegafdelingen, liggen nu 1393 coronapatiënten, 41 meer dan de dag ervoor.

Vrijdag zakte het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, tot onder de 2000. Het was voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkwam. In totaal ging het vrijdag om 1961 mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen. Zaterdag zakte dat aantal verder tot 1902.