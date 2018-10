Dividendbelasting blijft politieke twistappel

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De verhuizing van het Londense hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam gaat tot nader order niet door. Vooral Britse aandeelhouders kunnen zich niet vinden in de voorgestelde versimpeling van de bedrijfsstructuur van het was- en levensmiddelenbedrijf. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer grijpen het voorlopige besluit van Unilever aan om premier Mark Rutte op te roepen opnieuw het debat aan te gaan over afschaffing van de dividendbelasting.