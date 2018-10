’Uitgebuite chauffeurs woonden in vrachtwagen’

De inspectie constateerde dat de chauffeurs lange dagen maakten, lang op hun loon moesten wachten en weinig kregen en feitelijk woonden in hun vrachtwagens, die meestal op een parkeerplaats in Rotterdam stonden.

De chauffeurs zijn in een beschermde omgeving ondergebracht. Daarbij was volgens een van de betrokken rechercheurs sprake van een complete verhuizing, want ze hadden hun hele huisraad in hun vrachtwagencabine.

De kwestie kwam aan het licht na een melding van vakbond FNV, die op de misstanden stuitte tijdens eigen onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de transportsector. Vakbondsbestuurder Edwin Atema is „heel blij” dat de inspectie daarop snel heeft ingegrepen bij het bewuste transportbedrijf.

Tegelijkertijd noemt hij de kwestie het „topje van de ijsberg.” Steeds meer transportbedrijven halen Filipijnse chauffeurs naar West-Europa, waar ze op een werkvergunning uit Polen, Slowakije of de Baltische staten werken om de lonen laag te houden. In sommige gevallen is daarbij sprake van moderne slavernij, aldus Atema.