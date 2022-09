VVD en CDA hebben bedenkingen bij wijzigen transgenderwet

Het CDA valt vooral over het schrappen van de minimumleeftijd van 16 jaar om de keuze te maken hun geslacht in het paspoort te veranderen. „Wij vinden dat kinderen moeten worden beschermd, het zelfbeschikkingsrecht van kinderen is niet onbeperkt.” De deelname van een kinderrechter aan dat proces overtuigt het CDA nog niet, vertelt CDA-Kamerlid Knops. „Kinderen worden op allerlei manieren beschermd, maar dat wordt in dit wetsvoorstel losgelaten.”

Het hete hangijzer is ook of een deskundige – bijvoorbeeld een psycholoog – eerst moet oordelen over een geslachtsverandering van iemand die ouder is dan 16, voordat het geslacht kan worden aangepast in een paspoort of geboorteakte. Met de voorliggende wijziging kan iemand straks zelf beslissen of er een V of een M in het paspoort komt.

Consequenties

De VVD, de partij die doorslaggevend lijkt voor een meerderheid, vroeg zich dinsdagavond al af waarom een gesprek met een deskundige moet worden geschrapt, voordat het geslacht in een paspoort kan worden veranderd. „Is gevoel juridisch leidend?”, vroeg VVD-Kamerlid Ellian zich af. „Moet dat doorslaggevend zijn? Een kind van zestien dat niet bij de ouders wil wonen moet dat bij de rechter vragen.” De liberaal denkt dat een gesprek met een deskundige wel zinnig is, al is het maar om rekenschap te geven van de consequenties.

Het debat zorgt voor veel emoties in de Tweede Kamer en is woensdag hervat, nadat er dinsdag tot in de late uurtjes werd gesproken over de omstreden wijziging. Het lijkt spannend te gaan worden als partijen gaan stemmen. De coalitie is verdeeld. CU is tegen, D66 juist voor. VVD en CDA geven nog geen uitsluitsel, maar tonen zich kritisch. Oppositiepartijen PVV, SGP, JA21, FvD, BVNL, BBB gaan tegen stemmen. PvdA, GL, Volt en Bij1 stemmen voor. Ook SP lijkt ondanks kritische vragen positief tegenover het voorstel te staan.