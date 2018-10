Brief 3 ’Pietencao streng naleven’

Ze mogen niet meer lijken op de traditionele Zwarte Piet. Dus een klodder bruine schmink hier of daar is voldoende. Bij de ene Piet mag het wel wat meer dan bij de ander, want niet iedere Piet gaat even vaak door de schoorsteen als zijn collega Piet. Anno 2018 kan dat natuurlijk helemaal niet, volgens de pietencao.

Daarin staat dat ongeacht zijn etnische afkomst of opleiding, Pieten evenredig vaak door de schoorsteen moeten. Als deze cao niet door de werkgever (lees: Sinterklaas) wordt nageleefd, zal de pietenvakbond voor volgend jaar acties op touw zetten.

Aan die onderhandelingstafel zullen harde noten gekraakt worden. Laten we hopen dat Sint en de bond eruit komen, anders gaat de boel plat en staken de Pieten. Alle Pieten blijven dan gewoon wit en gaan zonder zwarte of bruine klodders de straat op.

Dit kan natuurlijk niet, want in onze multicultisamenleving moet diversiteit zijn. Sinterklaas zal een nieuwe sollicitatieronde moeten uitschrijven om zijn pietenbestand op orde te houden. Gelukkig bestaat Sinterklaas niet echt, en is het gewoon maar een verzonnen kinderfeestje.

Rob Koelewijn, Lisse

