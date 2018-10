Brief 2 ’Wat is er mis met roetveegpieten?’

Daarom trekken ze zich terug en doen zij dus niet mee aan de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk. ’Wij leveren alleen bruine pieten en geen roetveegpieten’, is het commentaar van het commité. Heel erg jammer deze ontwikkeling. Want wat is er mis met roetveegpieten?

Zeker als er dan geen mensen onnodig gekwetst gaan worden, die moeite hebben met de bruine piet. Het lijkt mij juist een goede oplossing, die roetveegpieten.

Marianne Steenbergen, Deventer

