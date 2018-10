Ministers balen van Unilever

Bij de start van de ministerraad zei minister Hoekstra (Financiën) vrijdagochtend dat hij een ’heleboel emoties’ voelt bij het nieuws, maar verder wil hij er niets over kwijt. Staatssecretaris Snel (Financiën) baalde: „Ik had het graag anders gezien.”

Maar waar de meeste ministers nog niks wilden zeggen over wat dit betekent voor het afschaffen van de dividendbelasting – een maatregel die juist bedoeld is om bedrijven als Unilever naar Nederland te lokken en hier te behouden – gaf minister Dekker (Rechtsbescherming) meer openheid over wat hij ervan denkt.

Ook Dekker bleek te balen van het nieuws: „Maar het verandert niks aan het voornemen van het kabinet om Nederland aantrekkelijk te maken.” Op de vraag of de afschaffing van de dividendbelasting gewoon op de agenda blijft staan: „Ja, dat lijkt me wel.” Volgens hem gaat het bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat maken om meer bedrijven dan alleen Unilever.

Opmerkelijk genoeg wilde minister Wiebes (Economische Zaken) helemaal niet reageren. De liberaal zei dat hij het nieuws had gelezen, maar dat hij nog ’twintig dingen’ aan zijn hoofd heeft en dat hij hier nog niet eens over heeft nagedacht.