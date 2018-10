Nobelprijs Vrede voor vrouwenarts en activist

Mukwege, die eerder al als favoriet voor de prijs was genoemd, is bekend door zijn actie tegen seksueel geweld in het oosten van Congo en door zijn medische behandeling van slachtoffers. De 63-jarige arts leidt het Panzi-ziekenhuis in Bukavu, de hoofdstad van de al circa twintig jaar door bruut geweld geplaagde provincie Zuid-Kivu. Hij geeft niet alleen medische hulp maar probeert er slachtoffers ook psychologisch en financieel bij te staan.

Het toekennen van de Nobelprijs kwam vrijdag als een volslagen verrassing voor Denis Mukwege. De Congolese arts was bezig met een operatie toen het Nobelprijscomité bekendmaakte dat Mukwege samen met de jezidi-activiste Nadia Murad uit Noord-Irak de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen.

Medewerkers stormden de operatiekamer binnen om Mukwege het nieuws te vertellen. „U kunt zich wel voorstellen hoe gelukkig ik ben”, zei de arts.

Bekijk ook: Denis Mukwege zet leven op spel voor beschadigde vrouwen

Murad komt uit het noorden van Irak en behoort tot jezidi-minderheid. Ze werd in 2014 op 21-jarige leeftijd ontvoerd door Islamitische Staat en maandenlang misbruikt voordat ze naar Duitsland wist te vluchten. Ze zet zich in voor de jezidi’s, vooral voor de vrouwen die als seksslaaf zijn misbruikt door IS. In 2014 won zij al de Sacharov Mensenrechtenprijs. Ze is nu 25 jaar oud en woont in Duitsland en werkt onder meer als ambassadeur voor de Verenigde Naties.

De jezidi’s vormen een etnisch aan Koerden verwante minderheid die een eigen religie aanhangen die al in het Ottomaanse Rijk vervolgd werd. Soennitische extremisten van IS botvierden hun haat tegen ’ongelovigen’ onder meer op de jezidi’s toen Noord-Irak in handen van de terreurgroep viel.

De prijs die omgerekend 860.000 euro is, wordt zoals gebruikelijk in Oslo uitgereikt op 10 december, de sterfdag van de stichter van de Nobelprijs, de steenrijke uitvinder van het dynamiet Alfred Nobel (1833-1896).