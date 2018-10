Dankzij paspoort Aleksei nog 300 spionnen ontmaskerd

Engelse media hebben ontdekt dat op naam van één van de opgepakte Russen, Aleksei Morenets, een Lada stond geregistreerd in Moskou. Op hetzelfde adres zijn nog eens 305 auto’s te vinden. Allemaal weer gelinkt aan bestuurders. Met de vondst van één pas is daardoor zo’n beetje de hele hackersunit 26165 van de Russische geheime dienst GROe onthuld.

De vier werden afgelopen april in Den Haag gearresteerd, maar omdat ze diplomatiek onschendbaar zijn, op het vliegtuig gezet naar Rusland.

In de Citroën C3 die ze hadden gehuurd, was apparatuur verborgen waarmee ze het OCPW wilden hacken. De mannen hadden hun originele paspoort bij zich. Ook hadden ze taxibonnetjes waardoor duidelijk werd wat ze van plan waren. Verder hadden ze op Google maps hun reis gepland. ’Geheim agent’ Aleksei Morenets is ook nog vindbaar op een Russische datingsite.