Die gaf mij geld voor de metro, ontzettend lief! In de metro kwam ik mijn overbuurvrouw tegen. Ze vroeg wat er was omdat ik er zo verdrietig uitzag. Ik legde haar de situatie uit. Achter mij zat een vrouw die ik nog nooit had gezien. Zij moest er uit, maar voordat ze uitstapte stopte zij mij geld in handen. Ze zei: dit krijg je van mij, je hebt kinderen, zorg voor ze. Dit is het allermooiste wat ik heb meegemaakt in mijn leven.

Yousra Abidy