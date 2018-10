’Spionnenverhaal is nepnieuws’

De ict-vaardige AIVD denkt meteen aan spionagemateriaal. Ze kunnen echter niets bewijzen, anders waren die mannen wel gearresteerd wegens staatsgevaarlijke activiteiten.

Spionnen laat je namelijk niet zo maar lopen, die moeten 20 jaar de cel in. Of je vergiftigt ze met Novitsjok of Polonium-210, zoals de Russen doen met spionnen. De AIVD vroeg hen omdat het onschendbare diplomaten zijn, alleen maar vriendelijk weer te vertrekken.

Vervolgens wordt er, wat een geheime dienst nooit zal doen, een opgeklopt, gescript jongensboekverhaal naar buiten gebracht met als enige doel; Poetin een hak zetten.

Nepnieuws of niet ? U mag het zeggen.

Rob de Jonge, Westervoort