’Ontvoerde’ baby ligt vijftig meter van ouderlijk huis in berm

Aarschot - Een zeven maanden oude baby uit de Belgische plaats Aarschot, is vijf uur lang vermist geweest. De ouders van het jongetje vertelden de politie dat hun zoontje was ontvoerd. Na een zoekactie van de politie en brandweer, werd de baby teruggevonden in een berm aan de overkant van de straat. Slechts vijftig meter van de woning van het jonge gezin.