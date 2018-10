Meisje vist 1500 jaar oud zwaard uit meer

Aan Zweedse media vertelt het meisje dat ze tijdens het zwemmen iets op de bodem voelde. Saga trok het omhoog en zei tegen haar vader dat het wel een zwaard leek. Zelf dacht hij meer aan een stok, maar het meisje bleek toch gelijk te hebben.

Archeologen hebben vastgesteld dat het om een 1500 jaar oud zwaard gaat. Door de aanhoudende droogte in het gebied stond het meer dit jaar uitzonderlijk laag, zo meldt het museum waar het zwaard naartoe is gebracht. Daardoor kun je nu op plekken staan waar je normaal kopje onder zou gaan en kon het meisje de vondst doen.

In de buurt van de vindplaats wordt nu gekeken of er nog meer historische voorwerpen opgevist kunnen worden. In elk geval een broche uit de IJzertijd.

Een eeuwenoude broche is al opgespeurd na de vondst van het zwaard. Ⓒ Jonkopingslansmuseum.se

Hoe het zwaard in het water is beland, is gissen. Zo kan het volgens archeologen ooit in het meer zijn gegooid als offer, door iemand zijn verloren of weggespoeld zijn uit een graf.